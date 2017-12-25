Грабителя поймали после участия в шоу "Самые глупые преступники"

В Британии ограбившего дом преступника опознали благодаря его участию в телешоу "Самые глупые преступники" после того, как он попал в аварию на угнанном Porsche, пишет Daily Mail.

В 2015 году Джейми Шарп угнал спортивный автомобиль марки Porsche. Незадачливый грабитель решил снимать все на камеру, однако все это привело к серьезной аварии, в результате которой мужчина потерял сознание и не смог самостоятельно выбраться из транспортного средства. Приехавшая на место происшествия служба спасения извлекла Шарпа из машины.

После этого инцидента 28-летний мужчина попал в телешоу "Самые глупые преступники".