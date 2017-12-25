Как пишет издание, даже мать 28-летнего мужчины связалась с полицией и подтвердила, что на видеозаписи запечатлен ее сын.
Накануне суд вынес приговор Шарпу и назначил ему четыре года тюрьмы.
В Британии ограбившего дом преступника опознали благодаря его участию в телешоу "Самые глупые преступники" после того, как он попал в аварию на угнанном Porsche, пишет Daily Mail.
В 2015 году Джейми Шарп угнал спортивный автомобиль марки Porsche. Незадачливый грабитель решил снимать все на камеру, однако все это привело к серьезной аварии, в результате которой мужчина потерял сознание и не смог самостоятельно выбраться из транспортного средства. Приехавшая на место происшествия служба спасения извлекла Шарпа из машины.
После этого инцидента 28-летний мужчина попал в телешоу "Самые глупые преступники".
Как пишет издание, даже мать 28-летнего мужчины связалась с полицией и подтвердила, что на видеозаписи запечатлен ее сын.
Накануне суд вынес приговор Шарпу и назначил ему четыре года тюрьмы.
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Выгодно продавать валюту.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваше настроение улучшится.
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. Мечты должны соответствовать реальности. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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