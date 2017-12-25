На Филиппинах растет число жертв шторма

Правительство Филиппин сообщает о росте числа жертв тропического шторма "Винта" (международное название - "Тембин"), обрушившегося на страну на прошлой неделе. По последней информации, стихия унесла не менее 200 жизней.

По данным полиции, 135 человек погибли в северной части острова Минданао, 47 человек - на полуострове Замбоанга, еще 18 - в провинции Южный Ланао. 144 человека числятся пропавшими без вести, более 40 тысяч эвакуированы и находятся в центрах временного размещения, передает местная газета The Phillipine Star.

По мнению властей, причиной большого числа жертв стала беспечность самих филиппинцев. Они якобы проигнорировали предупреждения о необходимости срочно покинуть наиболее опасные - прибрежные районы. В результате многие люди стали жертвами наводнений и оползней.

По данным Международной федерации обществ Красного Креста и красного Полумесяца (IFRC), всего в результате последствий шторма пострадали примерно 70 тысяч человек. В настоящее время на Филиппинах продолжаются поисково-спасательные операции. Помимо спасателей, в разборах завалов и поисках выживших участвуют военные и полиция, а также добровольцы.

В регионе также продолжаются сильные дожди. Между тем сам шторм покинул прибрежную зону Филиппин и переместился в сторону Вьетнама, параллельно усилившись до тайфуна. Власти Вьетнама в ожидании удара стихии проводят экстренную эвакуацию жителей, передает newsru.com.