Астрономы НАСА получили детальные фотографии "астероида столетия"

Радиотелескоп "Аресибо" получил детальные фотографии крупного околоземного астероида Фаэтон, который в середине декабря сблизился с Землей на рекордно близкое расстояние в 21 веке, сообщает НАСА.

"Последние данные с "Аресибо" показывают, что Фаэтон похож по форме на Бенну, один из самых опасных околоземных астероидов и текущую цель аппарата OSIRIS-REx. Единственное различие заключается в том, что внутри Фаэтона могло поместиться примерно тысяча Бенну. Темное пятно на его поверхности может быть кратером или другим углублением, которое не отражает лучи радара назад на Землю", — заявил Патрик Тэйлор (Patrick Taylor), астроном из обсерватории "Аресибо".

Фаэтон открыла в октябре 1983 года инфракрасная космическая обсерватория IRAS. Его определили как достаточно крупный объект круглой формы диаметром примерно в четыре-пять километров. Фаэтом относится к числу так называемых "аполлоновских" астероидов – малых небесных тел, сближающихся с Солнцем на крайне небольшое расстояние.

В последние годы, как показывают расчеты орбиты Фаэтона и наблюдения за астероидом при помощи телескопов, он приближается к Солнцу на расстояние порядка двадцати миллионов километров. Исследователи ожидают, что он полностью разрушится в ближайшее время.

Фаэтон входит в каталог PHA (Potentially hazardous asteroids) – перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Чтобы попасть в список, небесное тело должно приближаться к нашей планете на расстояние не менее восьми миллионов километров, а также быть достаточно большим, чтобы не разрушиться в атмосфере и вызвать катастрофу не менее чем регионального масштаба.

В последний раз Фаэтон пролетел мимо Земли совсем недавно, 16 декабря 2017 года. Он сблизился с нашей планетой на расстояние всего в десять миллионов километров, что позволило астрономам "обстрелять" его при помощи мощного радара, установленного в "Аресибо", и использовать ее 300-метровую радиотарелку для получения первых детальных данных по его форме, размерам и устройству недр, пишет РИА Новости

Как показали наблюдения, Фаэтон оказался чуть более крупным, чем считали ученые – его диаметр составляет шесть километров. На поверхности астероида "Аресибо" обнаружил крупный кратер диаметром в несколько сот метров и другие следы столкновений с небесными телами.

Следующий шанс увидеть Фаэтон со столь близкого расстояния появится у астрономов в 2093 году, что делает собранные данные особенно ценными.







