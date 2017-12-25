В Турции мужчина бросился к Эрдогану, чтобы обнять его. ВИДЕО

В Турции мужчина прорвался через охрану и попытался обнять президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Видео инцидента опубликовало агентство Sputnik Türkiye.

Эрдоган вышел на сцену в турецком городе Ширнак, приветствуя своих сторонников из Партии справедливости и развития (ПСР). В какой-то момент к нему подбежал мужчина и успел схватить за плечи и, вероятно, что-то прошептать, прежде чем его увела охрана.

​Мужчину доставили в Управление безопасности и допросили. Выяснилось, что его зовут Хусейн Демирджан и что он бросился к Эрдогану от избытка чувств, пишет РИА Новости

"Я хотел просто обнять его, никакого злого умысла у меня не было, меня неправильно поняли ", — отметил он. Демирджан рассказал, что в Ширнаке основал Фонд ветеранов боевых действий. По его словам, от рук Рабочий партии Курдистана, которую турецкие власти признали террористической, погибли 13 его родственников.

После допроса мужчину освободили.







