В США строят особняк, который может стать самым дорогим жильем в мире

В США строят особняк, который может стать самым дорогим жильем в мире, превзойдя в 1,5 раза по стоимости нынешнего рекордсмена - французский замок Леопольда II. Дом стоимостью 500 млн долларов обещают достроить уже к середине 2018 года.

"Скажем, ты супер-богатый одинокий парень, который просто продал свою компанию", - так описывает девелопер будущего владельца дома.

Особняк под названием The One (англ. - "один") строят на холме Бель-Эйр в окрестностях Лос-Анджелеса. Из дома открываются потрясающие панорамные виды на Город ангелов и окрестности, пишет The New York Times.

Дом строит кинопродюсер и застройщик элитной недвижимости Нил Ниами, а архитектором стал Пол Макклейн, который также спроектировал дом, за который Jay-Z и Бейонсе заплатили 88 млн долларов в начале этого года.

Общая площадь особняка - 9300 кв. метров. В доме будет свой ночной клуб, несколько баров и большая гардеробная комната. Стеклянные внешние стены дома будут полностью прозрачными, а светодиодные потолки будут изображать движущиеся облака.

В особняке 20 спален, семь из них находятся в отдельном здании для персонала. Главная спальня будет площадью более 500 кв. метров. В ней будет собственный кабинет, бассейн, кухня и VIP-зал ночного клуба. В эту часть дома спроектировали отдельный вход. В доме также есть большой салон красоты и лаундж, где стены и потолки сделаны из аквариумов с медузами.

Дом строят уже пятый год, а завершить планируют к началу лета 2018 года. Особняк The One станет самым дорогим частным домом в США и в мире. Его планируют продать за 500 млн долларов. Эта цена почти в пять раз превышает цену самого дорогого дома, когда-либо продававшегося в Лос-Анджелесе, передает newsru.com.