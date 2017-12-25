В Германии осужден пожизненно румынский дальнобойщик

22 декабря суд Фрайбурга в Германии вынес приговор гражданину Румынии, которого подозревают в изнасилованиях и убийствах женщин. Преступления он совершал во время поездок по Европе в качестве водителя грузовика.

В Германии 40-летнего румына Кэтэлина К. изобличили в убийстве девушки, которая в момент нападения занималась физкультурой на открытом воздухе. За это преступление председатель суда Ева Клейн-Косак назначила иностранцу-дальнобойщику наказание в виде пожизненного заключения с правом на условно-досрочное освобождение через 15 лет, пишет The Local.

Кэтэлин был арестован в июне 2017 года. Это произошло после того, как в лесу в окрестностях Фрайбурга-им-Брайсгау (федеральная земля Баден-Вюртемберг) был найден труп 27-летней девушки со следами побоев и сексуального насилия.

Установлено, что потерпевшая подверглась нападению, когда совершала пробежку во второй половине дня. Из показаний осужденного следует, что он стал избивать жертву бутылкой. Затем мужчина изнасиловал немку и забил ее насмерть металлическим прутом.

Следователи пришли к выводу, что у преступления была сексуальная подоплека. Но водитель грузовика это отрицал. В ходе следствия выяснилось, что Кэтэлин может быть причастен еще к одному убийству, совершенному в 2014 году в Австрии. Тогда в городе Куфштайн в Тироле погибла 20-летняя француженка, приехавшая в Австрию по студенческому обмену. Перед смертью жительница Лиона тоже была изнасилована, передает newsru.com.

Во время проведения психологической экспертизы Кэтэлин сознался в расправе над студенткой в Австрии. Власти страны уже подали запрос об экстрадиции убийцы. Однако суд Германии может его отклонить.