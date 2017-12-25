Четыре человека заживо сгорели при взрыве грузовика с пиротехникой в Мексике

Не менее четырех человек погибли в результате взрыва небольшого грузовика с пиротехникой в мексиканском штате Мичоакан в канун Рождества, сообщает местный специализирующийся на темах происшествий и безопасности портал Red113.

По данным портала, грузовик с опасным грузом врезался в дерево на трассе между городами Патскуаро и Уруапан, после чего загорелся.

Все погибшие находились в машине, трое из них полностью сгорели в результате начавшегося пожара, сам автомобиль также сгорел, сообщает РИА Новости

Взрывы пиротехники с летальным исходом для находящихся рядом людей не редки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запусканием салютов. В середине декабря еще четыре человека стали жертвами взрыва на складе пиротехники в штате Мехико.

В марте в городе Тультепек от взрыва опасной продукции погибли также четыре человека, а в декабре 2016 года там же взорвалась ярмарка пиротехники, погибли более 40 человек.







