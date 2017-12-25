Генассамблея ООН приняла бюджет организации на два года

Бюджет Организации Объединенных Наций на ближайшие два года составит 5,395 миллиарда долларов, итоговый документ был принят Генеральной ассамблеей ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш изначально запросил более 5,4 миллиарда долларов на следующие два года. Предварительные дебаты проводились в Пятом комитете Генассамблеи по административным и бюджетным вопросам.

Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов. Платежи оцениваются в соответствии с платежеспособностью страны и рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер индивидуального взноса не должен превышать 22% всего бюджета.

Наибольшая доля традиционно приходится на США. Согласно шкале взносов для распределения расходов ООН на следующий год, Соединенные Штаты, несмотря на критику эффективности трат всемирной организации, снова внесут 22% от указанной суммы. В числе лидеров по финансированию ООН также Япония и Китай — 9,6% и 7,9% соответственно. На Россию приходится около 3% бюджета всемирной организации, сообщает РИА Новости

Новая администрация США настаивает на проведении реформы ООН. Президент Дональд Трамп заявил, что международная организация тратит все больше денег и становится при этом менее эффективной.

В течение года Соединенные Штаты добились урезания затрат на миротворческие операции ООН. Расходы на миссии по поддержанию мира не входят в одобренные миллиарды долларов.





