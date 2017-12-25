Керамика и 3D-технологии изменят лечение переломов

Новый метод заживления переломов костей предложили австралийские исследователи из Университета Сиднея. По их словам, теперь лечение пациентов с переломами можно сделать максимально безболезненным, передает "Vista News".

Последние несколько сотен лет технологии лечения переломов принципиально не менялись. Врачи следуют привычной схеме - накладывается гипс. Но австралийские эксперты решили модернизировать подход. Они обратили внимание на керамику и технологии трехмерной печати.

Новый подход опробовали на кроликах и овцах. И эксперименты прошли вполне успешно. Идея заключается в производстве на трехмерном принтере керамических имплантатов, которые поддерживают кость, передает meddaily.ru.



Как показали наблюдения, керамические имплантаты способствуют быстрому заживлению переломов. Они срастаются с костями реципиента, заменяя те части, которых не хватает для полного заживления перелома. Ученые продолжают тестировать методику и надеются на проведение экспериментов с людьми в ближайшем будущем.