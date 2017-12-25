Хирурги вытащили из желудка бурятской пенсионерки 150 гвоздей, болтов и отрезки арматуры

Из желудка пенсионерки Иволгинского района Бурятии хирурги удалили более 150 гвоздей, шурупов, гаек и болтов. Женщине 74 года, она поступила в больницу с жалобами сосудистого характера, а исследование желудка ей провели в дополнение.

Пенсионерка поступила в региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко в начале декабря, сообщается на сайте медучреждения 25 декабря.

Пациентке оказали всю необходимую помощь, состояние после лечения было стабильным, но оставались неизвестными причины температуры. Тогда женщину направили на процедуру ФЭГДС, также называемую гастроскопией, чтобы проверить возможную анемию.

Врач Ирина Голышева, выполнявшая процедуру, выяснила, что горло и пищевод пациентки находятся в идеальном состоянии, но дальше взору эндоскописта предстала неожиданная картина: в желудке находилось огромное количество инородных тел. При детальном осмотре врач обнаружила гвозди, шурупы, болты. Она попыталась удалить с помощью эндоскопа инородные тела, получилось вытащить четыре гвоздя, но дальше доктор не стала подвергать женщину риску и срочно вызвала хирургов для консультации.

Рентгенологическое исследование брюшной полости показал, что громадный инородный объект создает опасность перфорации стен желудка, поэтому хирурги взялись за срочную операцию под общим наркозом, передает newsru.com.

Среди удаленных инородных тел были длинные гвозди, крупные шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной до 15 см и даже серебряная цепочка 925 пробы. В итоге из желудка было извлечено 152 железных предмета, которые уже начали окисляться, то есть сколько они там находились, никому не известно, кроме самой женщины. После операции пациентку поместили в реанимацию, сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Как гвозди, гайки и шпингалеты оказались в желудке женщины, она рассказать не может - после инсульта она частично потеряла речь, отмечает "Блокнот". По словам родных, они ни о чем не догадывались, однако пенсионерка страдает психическим заболеванием.

