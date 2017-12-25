Буря эмоций: мужчина еле сдержался после предложения жены купить искусственную елку

Пользователей соцсетей рассмешила реакция жителя калифорнийского города Онтарио, шокированного предложением жены купить на Рождество искусственную елку.

Видеоролик, на котором запечатлен разговор мужчины и женщины, опубликовала в Twitter Мэдисон Наполи.

"Моя мама предложила папе купить искусственную елку в этом году, и он был не особо в восторге", — написала она.

​Видео начинается с того, что мужчина приводит своей супруге доводы против покупки, на которую она его пытается вынудить.

"Ты же понимаешь, что они (искусственные елки. — Прим. ред.) вредят окружающей среде. Эта штуковина целиком состоит из пластика", — говорит он.

Женщина тем не менее продолжает настаивать. "Зато мы сможем ее использовать много раз", — говорит она.

После этого мужчина некоторое время молчит, вероятно, сдерживая эмоции.

"Я не знаю, что с тобой произошло, и я знаю, что не могу это решить. Поэтому я просто никак на это не отреагирую", — заявил он и вышел из комнаты под громкий смех жены.

Твит с роликом собрал почти 240 тысяч лайков, им поделились более 88 тысяч раз.

Мэдисон Наполи рассказала изданию Insider, что ее мама любит шутить над папой и с самого начала не рассматривала покупку искусственной елки всерьез: каждый год до этого семейство ставило настоящую.

Многие пользователи попытались сделать из отца Мэдисон мем и сделали гифки с его реакций, пишет РИА Новости