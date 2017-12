Видеоролик, на котором запечатлен разговор мужчины и женщины, опубликовала в Twitter Мэдисон Наполи.

"Моя мама предложила папе купить искусственную елку в этом году, и он был не особо в восторге", — написала она.

​Видео начинается с того, что мужчина приводит своей супруге доводы против покупки, на которую она его пытается вынудить.

"Ты же понимаешь, что они (искусственные елки. — Прим. ред.) вредят окружающей среде. Эта штуковина целиком состоит из пластика", — говорит он.

Женщина тем не менее продолжает настаивать. "Зато мы сможем ее использовать много раз", — говорит она.

После этого мужчина некоторое время молчит, вероятно, сдерживая эмоции.

"Я не знаю, что с тобой произошло, и я знаю, что не могу это решить. Поэтому я просто никак на это не отреагирую", — заявил он и вышел из комнаты под громкий смех жены.

Твит с роликом собрал почти 240 тысяч лайков, им поделились более 88 тысяч раз.

Мэдисон Наполи рассказала изданию Insider, что ее мама любит шутить над папой и с самого начала не рассматривала покупку искусственной елки всерьез: каждый год до этого семейство ставило настоящую.

Многие пользователи попытались сделать из отца Мэдисон мем и сделали гифки с его реакций, пишет РИА Новости

My mom suggested to my dad that they get an artificial tree this year, and he wasn’t too thrilled