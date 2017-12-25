Министерство транспорта Туниса объявило в воскресенье, 24 декабря, о запрете на посадку в аэропортах страны для рейсов авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов Emirates Airlines.
Агентство Reuters сообщает, что решение тунисского Минтранса связано с запретом ОАЭ на прилет или транзит через свою территорию для гражданок Туниса. О существовании этого запрета в правительстве Туниса сообщили 22 декабря.
Как указали в министерстве, запрет на посадку будет действовать до тех пор, пока в Emirates "не смогут найти надлежащее решение, чтобы осуществлять перелеты в соответствии с международными законами и соглашениями".
В авиакомпании, в свою очередь, отметили, что они, в соответствии с решением Минтранса, приостановят перелеты из Дубая в Тунис начиная с 25 декабря. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте Twitter компании, передает dw.com.
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Русская служба Би-би-си