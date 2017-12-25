Украина введет биометрический контроль на границе с Россией 26 декабря

Система биометрического контроля в тестовом режиме заработает во вторник на всех основных пунктах пропуска украинско-российской границы, заявил в понедельник пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Ранее в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил на презентации, что система заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе с 1 января 2018 года, пишет РИА Новости

Как заявил Слободян, все пункты пропуска на границе Украины с Россией и авиационные пункты пропуска уже оборудованы системой фиксации биомет

"С завтрашнего дня эти мобильные комплексы будут использоваться на украинско-российском участке границы на основных пунктах пропуска", — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, система будет работать в тестовом режиме, основной задачей такого режима будет подготовка к полномасштабному запуску системы биометрического контроля.