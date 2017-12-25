Лучшие сериалы 2017 года по версии журнала Time

По мнению штатного кинокритика издания Time, составить топ-10 лучших сериалов уходящего года оказалось очень легко: 2017-й подарил зрителям огромное множество запоминающихся телекартин.

Характерная для этого сезона черта - яркие, сильные женские персонажи, передает filmpro.ru.

10. "Двойка"

Сериал от телеканала «Эйч-Би-Оу» - настоящее исследование зарождения и эволюции порнобизнеса в Америке, у истоков которого, что примечательно, стояли люди, которые вполне могут называться творческой интеллигенцией. Даниэль Д'Аддарио отдельно отмечает живость повествования, глубину характера и великолепную игру - в особенности актрисы Мэгги Джилленхол, а также великолепно переданный дух свободы Америки 1970-х годов.

9. "Перед всем миром"

етырёхдневный YouTube-проект певицы Кэти Перри сложно назвать сериалом в полном смысле этого слова. Исполнительница просто показывала свою повседневную рутину: спала, завтракала, репетировала, занималась йогой, прорабатывала рекламную компанию своего нового альбома. Тем не менее, в рамках данного проекта Перри сделала несколько непреднамеренных, но важных заявлений: в частности, рассказала о завышенных ожиданиях аудитории, возложенных на каждую публичную персону. В какой-то степени, «Перед всем миром» - это попытка Кэти стать кем-то большим, нежели просто поп-звездой.

8. "Охотник за разумом"

Криминальный процедурал - триумфальное и неожиданное возвращение на экраны режиссёра Дэвида Финчера, который несколько лет не радовал зрителей громкими проектами. В центре сюжета - эксперты ФБР, изучающие разум заключённых, что помогает им раскрывать другие преступления. Кинокритик журнала Time подмечает, что в просмотре сериала, уважающего «преступные умы», несложно найти своего рода мрачное удовольствие.

7. "Я люблю Дика"

Комедийный сериал снят по мотивам одноимённому романа 1997 года американской писательницы Крис Краус. Сюжет крутится вокруг стареющей писательницы, посылающей трогательные письма своему возлюбленному, который, в свою очередь, уже не хочет иметь с ней ничего общего. В отчаянной попытке удержать мужчину главная героиня публикует свою исповедь о нём.

6. "Она же Грейс"

Сериал, основанный на одноимённом романе 1996 года культовой писательницы-феминистки Маргарет Этвуд. Он рассказывает реально случившуюся историю горничной-иммигрантки из Ирландии Грэйс Маркс, которая в 1843 году была осуждена за убийство своего работодателя. Женщине пришлось провести в заключении три десятилетия, после чего её следы навсегда затерялись в Америке. Д'Аддарио отмечает, что сериал практически не уступает великолепному литературному первоисточнику.

5. "Белая ворона"

Это комедийная история, лёгкая и жизненная, повествующая о жизни современной афроамериканки - Исы, которая постоянно попадает в нелепые ситуации. Девушка пытается осмыслить своё происхождение и то, насколько оно влияет на восприятие Исы другими людьми. Д'Аддарио считает, что особенными достоинствами проекта можно считать одарённый актёрский состав (преимущественно из не известных пока актёров) и великолепное изображение пульсирующей жизни Лос-Анджелеса.

4. "Вражда"

Роскошный сериал Райана Мёрфи о вражде двух ярчайших див Голливуда 1960-х - Джоан Кроуфорд и Бетт Дейвис. В главных ролях - не менее роскошные актрисы, Сьюзен Сарандон и Джессика Лэнг, которые своей бешеной энергетикой на экране дают фору любой молодой звезде. По словам кинокритика, эта многосерийная картина - не просто увлекательная и отлично сыгранная история, но и мощное заявление Голливуду, превратившемуся с годами в мир, нещадно эксплуатирующий женщин.

3. "Оставленные"

Сюжет теледрамы сосредоточен вокруг того, как люди переживают драматическое событие: внезапное исчезновение двух процентов населения мира. Несколько тысяч людей внезапно пропали, и их родные и друзья вынуждены переживать это горе и мириться с отсутствием некогда близких людей. Сама тема сериала представляет собой огромный потенциал для раскрытия драматических актёрских дарований.

2. "Большая маленькая ложь"

Телешоу с великолепным звёздным составом рассматривает мир маленького городка, в котором несколько женщин с разными судьбами сталкиваются, казалось бы, с неразрешимыми проблемами. За каждым идеализированным фасадом - гламурной дивы, карьеристки, счастливой жены, лучшей на свете матери - скрывается своя боль. Однако спасение для этих женщин находится не в борьбе и конкуренции друг с другом, а во взаимопомощи и принятии ближнего.

1. "Все к лучшему"

Главная героиня этого сериала - немолодая женщина по имени Сэм, которая хотела стать успешной актрисой, а стала матерью троих дочерей. Наивная Сэм сталкивается с, казалось бы, неразрешимыми сложностями, но всегда выходит из них благодаря своему юмору и доброте. Несмотря на свой возраст и статус матери-одиночки, она не боится осваивать новые навыки, пытаться достигнуть чего-то в профессии своей мечты и реализовать свои таланты.