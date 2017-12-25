По мнению штатного кинокритика издания Time, составить топ-10 лучших сериалов уходящего года оказалось очень легко: 2017-й подарил зрителям огромное множество запоминающихся телекартин.
Характерная для этого сезона черта - яркие, сильные женские персонажи, передает filmpro.ru.
10. "Двойка"
Сериал от телеканала «Эйч-Би-Оу» - настоящее исследование зарождения и эволюции порнобизнеса в Америке, у истоков которого, что примечательно, стояли люди, которые вполне могут называться творческой интеллигенцией. Даниэль Д'Аддарио отдельно отмечает живость повествования, глубину характера и великолепную игру - в особенности актрисы Мэгги Джилленхол, а также великолепно переданный дух свободы Америки 1970-х годов.
9. "Перед всем миром"
етырёхдневный YouTube-проект певицы Кэти Перри сложно назвать сериалом в полном смысле этого слова. Исполнительница просто показывала свою повседневную рутину: спала, завтракала, репетировала, занималась йогой, прорабатывала рекламную компанию своего нового альбома. Тем не менее, в рамках данного проекта Перри сделала несколько непреднамеренных, но важных заявлений: в частности, рассказала о завышенных ожиданиях аудитории, возложенных на каждую публичную персону. В какой-то степени, «Перед всем миром» - это попытка Кэти стать кем-то большим, нежели просто поп-звездой.
8. "Охотник за разумом"
Криминальный процедурал - триумфальное и неожиданное возвращение на экраны режиссёра Дэвида Финчера, который несколько лет не радовал зрителей громкими проектами. В центре сюжета - эксперты ФБР, изучающие разум заключённых, что помогает им раскрывать другие преступления. Кинокритик журнала Time подмечает, что в просмотре сериала, уважающего «преступные умы», несложно найти своего рода мрачное удовольствие.
7. "Я люблю Дика"
Комедийный сериал снят по мотивам одноимённому романа 1997 года американской писательницы Крис Краус. Сюжет крутится вокруг стареющей писательницы, посылающей трогательные письма своему возлюбленному, который, в свою очередь, уже не хочет иметь с ней ничего общего. В отчаянной попытке удержать мужчину главная героиня публикует свою исповедь о нём.
6. "Она же Грейс"
Сериал, основанный на одноимённом романе 1996 года культовой писательницы-феминистки Маргарет Этвуд. Он рассказывает реально случившуюся историю горничной-иммигрантки из Ирландии Грэйс Маркс, которая в 1843 году была осуждена за убийство своего работодателя. Женщине пришлось провести в заключении три десятилетия, после чего её следы навсегда затерялись в Америке. Д'Аддарио отмечает, что сериал практически не уступает великолепному литературному первоисточнику.
5. "Белая ворона"
Это комедийная история, лёгкая и жизненная, повествующая о жизни современной афроамериканки - Исы, которая постоянно попадает в нелепые ситуации. Девушка пытается осмыслить своё происхождение и то, насколько оно влияет на восприятие Исы другими людьми. Д'Аддарио считает, что особенными достоинствами проекта можно считать одарённый актёрский состав (преимущественно из не известных пока актёров) и великолепное изображение пульсирующей жизни Лос-Анджелеса.
4. "Вражда"
Роскошный сериал Райана Мёрфи о вражде двух ярчайших див Голливуда 1960-х - Джоан Кроуфорд и Бетт Дейвис. В главных ролях - не менее роскошные актрисы, Сьюзен Сарандон и Джессика Лэнг, которые своей бешеной энергетикой на экране дают фору любой молодой звезде. По словам кинокритика, эта многосерийная картина - не просто увлекательная и отлично сыгранная история, но и мощное заявление Голливуду, превратившемуся с годами в мир, нещадно эксплуатирующий женщин.
3. "Оставленные"
Сюжет теледрамы сосредоточен вокруг того, как люди переживают драматическое событие: внезапное исчезновение двух процентов населения мира. Несколько тысяч людей внезапно пропали, и их родные и друзья вынуждены переживать это горе и мириться с отсутствием некогда близких людей. Сама тема сериала представляет собой огромный потенциал для раскрытия драматических актёрских дарований.
2. "Большая маленькая ложь"
Телешоу с великолепным звёздным составом рассматривает мир маленького городка, в котором несколько женщин с разными судьбами сталкиваются, казалось бы, с неразрешимыми проблемами. За каждым идеализированным фасадом - гламурной дивы, карьеристки, счастливой жены, лучшей на свете матери - скрывается своя боль. Однако спасение для этих женщин находится не в борьбе и конкуренции друг с другом, а во взаимопомощи и принятии ближнего.
1. "Все к лучшему"
Главная героиня этого сериала - немолодая женщина по имени Сэм, которая хотела стать успешной актрисой, а стала матерью троих дочерей. Наивная Сэм сталкивается с, казалось бы, неразрешимыми сложностями, но всегда выходит из них благодаря своему юмору и доброте. Несмотря на свой возраст и статус матери-одиночки, она не боится осваивать новые навыки, пытаться достигнуть чего-то в профессии своей мечты и реализовать свои таланты.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Выгодно продавать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваше настроение улучшится.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. Мечты должны соответствовать реальности. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си