В Дании открылась самая комфортная тюрьма в мире

Рядом с датским городом Гундслев открыли тюрьму, которую многие считают самым комфортным учреждением подобного рода в мире. По условиям проживания она скорее напоминает университетское общежитие.

Строительство тюрьмы "Сторстрем" обошлось почти в 150 миллионов долларов. На реализацию проекта, который был разработан дизайнерской компанией CF Møller Architects, ушло пять лет, сообщает Daily Mail.

Тюрьма рассчитана на содержание 250 преступников, каждому из которых отведена отдельная камера с холодильником, телевизором с 55-дюймовым экраном, большим окном, шкафом для одежды, а также столом для чтения с настольной лампой и персональной туалетной комнатой, передает Вести.ру.

На территории учреждения находятся общие комнаты для отдыха и общения заключенных, мастерские для работы, церковь, спортивный зал, продовольственный магазин и библиотека.

По мнению создателей проекта, такая обстановка должна помочь заключенным, большинство которых будет отбывать срок за насильственные преступления, не озлобиться и адаптироваться к дальнейшей жизни на свободе.

Расположенная на острове тюрьма при этом обнесена шестиметровой стеной, а по ее периметру установлены несколько сотен камер наблюдения.