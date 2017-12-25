Около 200 лыжников застряли на подъемнике в Альпах

Из-за сломавшегося горного подъемника во французских Альпах на высоте застряли около двух сотен лыжников. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел близ горнолыжного курорта в департаменте Изер на юго-востоке Франции на подъемнике, соединяющем станцию Шамрус (1650 метров) и вершину Круа де Шамрус (2250 метров).

Люди, который в момент происшествия находились в кабинках фуникулера оказались заблокированными на большой высоте. По предварительным данным, причиной происшествия стала техническая неисправность устройства.

В скором времени к канатной дороге прибыли спасатели. Туристов и местных жителей пришлось спасать с помощью вертолетов гражданской авиации. На них спасатели подлетали вплотную к заблокированным кабинкам и вручную вытаскивали людей.

По словам Франка Лекутра, главы туристического офиса курорта Шамрус, операция проходила в штатном режиме, благодаря спокойным погодным условиям. В результате ЧП никто не пострадал, передает korrespondent.net.