Американец больше месяца получает товары с Amazon, которые он не заказывал

Житель штата Мичиган Терри Миллер (Terry Miller) в течение месяца получает с Amazon странные посылки, которые он не заказывал. В них упакованы аксессуары для телефонов и мешки для одежды.

По словам Миллера, на посылках указан его точный адрес и номер телефона. После четвертой недели появления посылок он несколько раз звонил в компанию, но ему не помогли. В Amazon пояснили, что с него не списываются за это деньги, и посоветовали оставлять товары у себя. Информацию об отправителе ему получить также не удалось, и он обратился в полицию.

"Я вскрыл посылки, чтобы убедиться, что в них нет ничего нелегального. Полицейские предупредили, что если в них окажется что-то подобное, я буду вне подозрений", - говорит Миллер.

Как сообщает tjournal.ru, Миллер также рассказал, что не получил ничего из того, что ему хотелось — даже беспроводные наушники оказались розовыми. В посылках также были аксессуары для смартфонов, например, тряпочки для чистки стекла. Мужчина намерен выбросить их либо передарить кому-то ещё.