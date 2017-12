В PlayStation Store началась новогодняя распродажа

Компания Sony объявила о проведении крупнейшей ежегодной распродажи. Специальные цены на игры сейчас доступны в магазине PlayStation. Всего в акции участвуют более 500 игр для PlayStation 4, PlayStation Vita и PlayStation 3.

Среди выгодных предложений можно найти игры, вышедшие в 2017 году. Так, например, Assassin's Creed: Origins можно купить за 2799 рублей вместо 3999, FIFA 18 за 2199 рублей вместо 3999, Wolfenstein II: The New Colossus за 1899 рублей вместо 3999, а The Evil Within 2 за 1599 рублей вместо 3999.

Также скидки действуют на Star Wars: Battlefront 2 и Need for Speed: Payback. Цена упала с 3999 до 2199 рублей. Среди других предложений: Persona 5, Uncharted: The Lost Legacy, Skyrim VR и другие.

Акция продлится до 13 января, пишет life.ru