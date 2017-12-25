Британские полицейские поймали 21 преступника, используя уловку из "Симпсонов"

Стражи порядка Южного Йоркшира в Великобритании задержали более двух десятков преступников, используя хитрую схему. Подозреваемых вынуждали самостоятельно назвать адрес своего пребывания, обещая вручить новогодний подарок. Подобная курьезная схема борьбы с криминалом демонстрировалась в одной из серий мультипликационного сериала "Симпсоны".

В рамках спецоперации сотрудники полиции отправили по предполагаемым адресам проживания разыскиваемых преступников открытки от имени несуществующей компании с предложением получить бесплатный подарок к Рождеству. Для получения обещанного сюрприза получателям надо было указать время доставки и адрес, передает РИА "Новости".

Однако в назначенный час к подозреваемым вместо курьеров и представителей Санта-Клауса приехали полицейские. Таким способом стражам порядка удалось всего за два дня изловить 21 преступника. Их обвиняли в ограблении, нападении, вождении в нетрезвом виде и других правонарушениях.

Полицейский руководитель Ли Берри заверил, что работа по розыску преступников будет продолжена, и стражи порядка будут использовать креативный подход, пишет The Daily Mirror. "Мы будем использовать необычные методы для задержания подозреваемых. Если Вы совершите преступление - мы приедем за Вами в любое время, в любое место и в любом обличье", - заключил Берри.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на схожесть полицейской уловки с той, которую использовал шеф полиции Клэрэнс Виггам в восьмой серии девятого сезона "Симпсонов". В мультсериале сотрудники полиции разослали нарушителям правопорядка пригласительные на раздачу бесплатных лодок. Среди приглашенных оказался и один из главных героев, Гомер Симпсон, уличенный в нарушении правил парковки, передает newsru.com.