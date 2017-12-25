Полиция рассматривает две версии причин ДТП с автобусом в Москве

Полицейские рассматривают две версии причин ДТП с автобусом, который въехал в пешеходный подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, отметив, что водитель задержан.

В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства. Водитель задержан, с ним работают сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства ТАСС.

По его словам, водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход.

"В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Привлечены представители иных оперативных служб города", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще девять пострадали.