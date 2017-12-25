Детям вручали шокаладки на молдавской таможне

В Рождество сотрудники контрольно-прописных пунктов решили порадовать маленьких путешественников – при пересечении границы дети получают в подарок шоколадку и поздравительную открытку.

Для упрощения прохождения контроля на пунктах пропуска были предприняты ряд мер. Для этого, было задействовано большее количество сотрудников Пограничной полиции.

На самых востребованных пунктах пересечения границы семьи с детьми, а также люди с особыми потребностями, направляются на полосу, предназначенную для дипломатического корпуса.

Во избежание заторов, путешественников призывают пользоваться приложением «TRAFIC ONLINE» для того, чтобы быть в курсе среднего ожидания на пунктах пересечения границы, пишет aif.md



