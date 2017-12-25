Судья из Каушан подозревается в подделке собственной декларации о доходах

Приказ о возбуждении уголовного дела в отношении Марии Цугуй отдал генеральный прокурор Эдуард Харунжен. Тем не менее, он отказался сообщать, какую именно фальсификацию допустила судья, сказав лишь, что речь идет об очень больших суммах.

Мария Цугуй также была отстранена от должности на время проведения расследования. Женщина стала судьей в 2012 году, став на 5 лет сотрудником каушанского суда. 5 декабря 2017 ВСП предложила ее на пост судью в Кишиневе, однако указ о ее назначении так и не был подписан, пишет aif.md







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