Ринго Старр наконец-то станет рыцарем

Легендарный барабанщик The Beatles Ринго Старр будет посвящен в рыцари за свои выдающиеся заслуги в области музыки и благотворительности, утверждает The Sun. Этой чести он удостоится на 20 лет позже своего друга и бывшего коллеги Пола Маккартни.

Как напоминает издание, в последний раз Ринго был в Букингемском дворце в 1965 году, когда ливерпульская четверка получила звания кавалеров ордена Британской империи. Джон Леннон впоследствии утверждал, что они накурились в дворцовом туалете перед началом церемонии.

Четыре года спустя Леннон вернул свою награду в знак протеста против войны во Вьетнаме, а Старр отказался поддержать товарища, заявив, что орден очень много для него значит.

Сэр Пол Маккартни, получивший звание рыцаря-бакалавра в 1996 году, неоднократно заявлял о том, что Ринго Старр не меньше него достоин подобной награды и убеждал королеву, что "пришло время".

Как утверждает таблоид, письмо из дворца по поводу рыцарского звания пришло 77-летнему барабанщику несколько дней назад, когда он отказался от всякой надежды на приставку "сэр" к своему имени. Его друзья говорят, что он был потрясен.



