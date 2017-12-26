Создан искусственный интеллект, который распознает ложь в суде

Ученые создали искусственный интеллект, который распознает ложь. Разработчики рассчитывают, что их изобретение будут использовать в зале суда, чтобы распознать, врет ли человек за трибуной.

Над изобретением работали ученые из Университета Мэриленда и Дартмутского колледжа, сообщает Daily Mail.

Ученые назвали свое изобретение DARE (Deception Analysis and Reasoning Engine). Чтобы научить систему распознавать ложь, через нее было пропущено 15 видеороликов, на которых люди отвечали в суде.

DARE может распознавать микромимику и язык тела. В финальном тесте система показала 92-процентную точность распознавания лжи, которую ученые оценивают как «хорошую производительность», пишет УНИАН.





