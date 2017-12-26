В Мексике 2017 год стал рекордным по количеству убийств

По официальным данным 2017 год стал рекордным по количеству убийств в Мексике за 20 лет ведения соответствующей статистики. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Мексики, информирует Deutsche Welle.

Так, за 11 месяцев текущего года в стране зафиксировано 23 101 убийство, тогда как за весь 2011 год соответствующих производств было 22 409, пишет korrespondent.net

Издание отмечает, что волна насилия в Мексике усилилась за последнее десятилетие, после того, как в 2006 году бывший президент Фелипе Кальдерон объявил войну наркомафии. С тех пор в связанных с наркотиками преступлениях погибли около 190 тысяч человек.