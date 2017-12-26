Космический телескоп Hubble зафиксировал туманность, похожую на рождественскую звезду. Об этом сообщает NASA.
"Hubble нашел в космосе нечто, похоже на красочное праздничное украшение. На самом деле это изображение NGC 6326, планетарной туманности с яркими потоками газа, которые освещены центральной умирающей звездой", - говорится в сообщении.
Астрономы объяснили, что когда звезда стареет и так называемая "красная фаза" ее жизни заканчивается, она начинает выбрасывать газ со своей поверхности и остается горячий и компактный белый карлик.
Иногда это выбросы создают симметричные потоки светящегося газа. Но NGC 6326 гораздо менее структурирован. Этот объект находится в созвездии Жертвенник на расстоянии около 11 000 световых лет от Земли, пишет nv.ua
"Эта картинка была создана из изображений, сделанных с помощью широкоформатной космического телескопа Hubble. Яркие синие и красные оттенки происходят от материала, что включает ионизированный кислород и водород, которые светятся под действием жесткого ультрафиолетового излучения от еще горячей центральной звезды", - отметили в NASA.
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Русская служба Би-би-си