Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в индонезийском аэропорту

В аэропорту индонезийского города Медан Boeing со 163 пассажирами на борту столкнулся с грузовиком.

Инцидент произошел с самолетом сингапурской авиакомпании SilkAir, который готовился к взлету, сообщает The Straits Times.

В результате аварии вылет самолета, который осуществлял рейс в Сингапур, был задержан более чем на 12 часов, пишет nv.ua

Самолет вскоре был отправлен на ремонт, пассажиров высадили и прислали за ними резервный борт.

Пострадавших в результате инцидента нет. Причины случившегося выясняются.