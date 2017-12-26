Опубликовано видео наезда автобуса на людей в Москве

Водитель автобуса, жертвами наезда которого в Москве стали четыре человека, въехал в подземный переход, трогаясь с остановки.

В сообщении столичного управления МВД говорится, что автобус, тронувшись от остановки, съехал с проезжей части, а затем попал в подземный переход и застрял. При этом он сбил несколько человек.

Полиция рассматривает две версии происшествия.

Согласно первой, причиной смертельного ДТП могла стать неисправность автобуса.

По другой версии, водитель не справился с управлением.

Сам же виновник аварии настаивает, что автобус поехал самостоятельно, а тормоза в этот момент отказали, пишет nv.ua

Водитель автобуса задержан. Предварительная экспертиза установила, что мужчина был трезв. В компании "Мострансавто" заявили, что стаж водителя составляет 35 лет, в компании он работает с 2000 года и за все время у него не было ни одной аварии. Перед рейсом водитель прошел обязательный медосмотр.

В связи с ДТП возбуждено дело сразу по двум статьям уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения. По первой статье ответственность грозит перевозчику, а по второй - водителю.

В "Мострансавто" заявили, что автобус был совсем новым и эксплуатировался меньше года. Кроме того, в компании заверяют, что дело не в тормозах.