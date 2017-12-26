В Австралии участники пляжной рождественской вечеринки закидали полицию бутылками

В Австралии полиции пришлось применить силу, чтобы разогнать участников несанкционированной вечеринки, собравшихся на пляже отметить католическое Рождество. Разгоряченная алкоголем толпа даже начала кидать в правоохранителей бутылки.

Инцидент произошел днем 25 декабря на пляже Литтл Бэй в окрестностях Сиднея. Полицию вызвали очевидцы, заметившие, что участники вечеринки распивают алкогольные напитки в зоне, где делать это категорически запрещено, пишет Daily Mail.

Всего в вечеринке приняли участие несколько тысяч человек. Чтобы их разогнать, полиции пришлось применить дубинки и слезоточивый газ. Три человека, кидавшие в стражей порядка дубинки, были арестованы, пишет vesti.ru

По мнению многих свидетелей, полиция применила в данном случае чрезмерную силу, начав избивать и тех участников мероприятия, которые вели себя смирно и не совершали противоправных действий.

Местные власти ужесточили законодательство в отношении употребления алкоголя в период рождественских праздников. Виновные в его нарушении могут быть привлечены к штрафу в размере 2200 австралийских долларов (около 1700 долларов США).