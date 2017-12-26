Меган Маркл приехала на рождественскую службу с королевской семьей

Невеста принца Гарри Меган Маркл вместе с королевской семьей посетила рождественскую службу в личном поместье королевы в графстве Норфолк в Восточной Англии.

Пара приехала на службу в церкви Марии Магдалены в Сандрингеме вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Королева также была на службе - в прошлом году она пропустила это мероприятие из-за простуды.

Супруг королевы, Принц Филипп, а также принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла, тоже приехали на службу.

Если традиция прежних лет продолжилась, то члены королевской семьи обменялась подарками в рождественский сочельник, и поутру членов семьи ждали рождественские чулки с небольшими подарками и фруктами, сообщает ВВС.

Кроме службы, королева и принц Филипп посетили раннюю службу святого причастия в церкви.

Они вернутся домой к традиционному обеду с индейкой, а потом вместе будут смотреть речь королевы, которая передается по телевидению в 15:00 по Гринвичу. Это единственная публичная речь, которую глава государства пишет себе сама.

В этом году в речи королева вспомнит о террористических нападениях в Лондоне и Манчестере, а также поблагодарит герцога Эдинбургского за поддержку в год 70-летия их свадьбы.

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл проводят западное Рождество вместе с королевской семьей в Сандрингемском дворце.

Ее свадьба с принцем Гарри назначена на 19 мая 2018 года.

В период, оставшийся до венчания, Меган Маркл будет крещена и пройдет конфирмацию в Церкви Англии. Кроме того, она планирует получить британское гражданство.