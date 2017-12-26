Идет эпидемия: в Японии рекордными темпами распространяется "плотоядная бактерия", приводящая к летальному исходу

Более 500 пациентов с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром зафиксировали в Японии, сообщает Sputnik.

Отмечается, что по состоянию на 10 декабря заболевание было зафиксировано у 525 граждан страны, среди которых оказались 66 жителей Токио.

Разносчиком заболевания стал стрептококк группы А, получивший название "плотоядная бактерия". Как отмечают медики, инфекция по организму распространяется чрезвычайно быстро и может привести к летальному исходу всего за несколько часов, сообщает korrespondent.net

Первыми симптомами инфекции являются отек и боль в руках и ногах, жар, а также недомогание. Состояние пациента поначалу не вызывает особого беспокойства, однако, распространяясь по телу, "плотоядная бактерия" вызывает некроз и может привести к развитию полиорганной недостаточности, а также распространиться на легкие и кровь.