В центре Киева ограбили магазин шуб

В центре Киева утром во вторник утром неизвестные за пару минут ограбили магазин верхней одежды, сообщает Информатор.

Сигнализация в магазине на Крещатике, 29 сработала в 07:20. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны, однако преступники успели скрыться. Отмечается, что они проникли в магазин, разбив стеклянные двери ломом.

В полиции подтвердили факт ограбления. "Наши бойцы приехали быстро, но воры были быстрее и хитрее", - прокомментировали инцидент в пресс-службе полиции охраны.

Отмечается, что злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте, сообщает korrespondent.net

Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы. По его предварительным подсчетам — 40 штук. Стоимость каждой от 40 до 60 тысяч гривен. Кассу не тронули. На месте преступления валялись два лома. Над входом есть камеры видеонаблюдения.

Все обстоятельства дела будут выяснять следователи. На месте работает оперативная группа.