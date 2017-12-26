Дед Мороз взял в заложники Санта Клауса - Russia Today сняли предновогоднее видео

На российском телеканале Russia Today показали видео, в котором Дед Мороз берет в заложники Санта Клауса.

Как отмечается, события якобы происходят в Соединенных Штатах.

По сценарию, в рождественскую ночь маленький мальчик ждет Санту и готовит для него печенье с молоком. Но когда он просыпается ночью, чтобы посмотреть на свои подарки, то видит Санта Клауса связанным, с кляпом во рту, пишет korrespondent.net

Дед Мороз, стоящий рядом, увидев мальчика, требует от него прочитать стишок. Малыш пугается, но подчиняется требованию.