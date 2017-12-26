Китай прекратил поставки нефтепродуктов в КНДР

Власти Китая с ноября приостановили экспорт любых нефтепродуктов в Северную Корею. Этот шаг осуществлен в рамках санкций в отношении КНДР, сообщает Reuters.

Отмечается, что Китай ввел собственные санкции еще до того, как аналогичные ограничения были введены ООН, которыми регламентируется снижение поставок нефти в Северную Корею.

Китай, который является основным источником топлива для КНДР, не экспортировал ни бензина, ни реактивного топлива, ни дизельного топлива или мазута, пишет korrespondent.net

Кроме того, по результатам анализа таможенных данных, Пекин в прошлом месяце не импортировал железной руды, угля или свинца из Северной Кореи.