Австралиец поймал трехметровую беременную акулу

Австралийский рыбак Адам Маддален из штата Новый Южный Уэльс поймал трехметровую беременную тупорылую акулу в реке Манинг, передает The Daily Telegraph. Рыбачил он вместе с другом, когда неожиданно поймал на крючок крупного морского обитателя.

"Мы забросили самые разные приманки, однако планировали ловить только маленьких рыб, чтобы поймать их и отпустить", - отметил он.

Работники природоохранной службы штата отмечают, что в это время года в Австралии часто наблюдаются случаи заплывов беременных акул в местные реки, поскольку те хотят родить на мелководье, вдали от океана.

Выловив гиганта, рыбаки сделали несколько снимков с акулой на память, после чего пометили ее и отпустили, пишет korrespondent.net