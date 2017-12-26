Австралийский рыбак Адам Маддален из штата Новый Южный Уэльс поймал трехметровую беременную тупорылую акулу в реке Манинг, передает The Daily Telegraph. Рыбачил он вместе с другом, когда неожиданно поймал на крючок крупного морского обитателя.
"Мы забросили самые разные приманки, однако планировали ловить только маленьких рыб, чтобы поймать их и отпустить", - отметил он.
Работники природоохранной службы штата отмечают, что в это время года в Австралии часто наблюдаются случаи заплывов беременных акул в местные реки, поскольку те хотят родить на мелководье, вдали от океана.
Выловив гиганта, рыбаки сделали несколько снимков с акулой на память, после чего пометили ее и отпустили, пишет korrespondent.net
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Русская служба Би-би-си