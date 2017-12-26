Украинец на легковушке пытался прорваться через границу с Россией

Пограничники Сумского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения границы в пункте пропуска Бачевск, сообщает Госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером в понедельник, 25 декабря. За рулем автомобиля марки ВАЗ находился житель Сумской области.

"После прохождения пограничного контроля автомобиль был направлен пограничниками в зону таможенного контроля. В ходе оформления сотрудниками ГФС транспортного средства водитель внезапно совершил маневр и, набирая скорость, пытался покинуть пункт пропуска. Пограничники отреагировали мгновенно и с помощью средств принудительной остановки авто было остановлено и блокировано", – говорится в сообщении.

За нарушение режима в пункте пропуска и злостное неповиновение на мужчину составили протоколы об административном правонарушении по ст.202 и 185-10 КУоАП, пишет korrespondent.net