Здания Одессы разрисовали антисемитскими надписями

В Одессе на ряде зданий появились оскорбительные надписи антисемитского характера. Об этом в понедельник, 25 декабря, пишет Таймер.

По данным СМИ, были осквернены памятные места еврейской диаспоры. Надписи появились на здании областного архива, которое ранее было синагогой и которое планируют передать еврейской общине Хабад Шомрей Шабос, пишет korrespondent.net

Также оскорбительные слова появились на входе в Музей Холокоста на Большой Арнаутской, на Бродской синагоге, которая на улице Жуковского, на стенах музея Холокоста и памяти жертв фашизма на улице Малой Арнаутской и здании Еврейского культурного центра Бейт Гранд на улице Тираспольской.

Среди надписей встречаются следующие: "Первый тост – за Холокост", "Прочь жидов", "Украина для украинцев".