Пенсионерку сдуло ветром с балкона в российском городе

В российском городе Шахтерск на острове Сахалин ураганный ветер сдул с балкона на четвертом этаже пенсионерку. Об этом сообщает местное издание Углегорские новости.

По предварительной информации, 70-летняя женщина вышла на балкон покурить и не выдержала порыва ветра. Пенсионерка упала в мягкий сугроб и поэтому осталась жива.

Машина скорой помощи не смогла проехать к дому пострадавшей, поэтому бабушку пришлось доставить в местную больницу в ковше погрузчика. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, сообщает korrespondent.net

Отмечается, что на Сахалине уже два дня бушует мощный циклон. Скорость ветра достигает ураганных 40 метров в секунду. Порывы ветра срывают крыши с домов и переворачивают новогодние елки. Десятки населенных пунктов остаются без электричества.