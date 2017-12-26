СМИ: Северная Корея готовит к запуску новый спутник

Северная Корея создала новый спутник и намерена вывести его на орбиту. Об этом сообщает южнокорейская газета Чунан Ильбо со ссылкой на источники в разведке.

По информации издания, спутник назвали Кванменсон-5 (Яркая звезда). На аппарате будут установлены телекоммуникационное разведывательное оборудование и камеры.

Предыдущий запуск спутника Кванменсон-4 с одноименной ракетой-носителем состоялся 7 февраля 2016 года с космодрома Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто. Из-за этого ситуация на Корейском полуострове резко обострилась, пишет korrespondent.net

По данным японских и южнокорейских военных, эта ракета – усовершенствованная модификация носителя Ынха-3 (Млечный путь), гражданской версии межконтинентальной баллистической ракеты Тэпходон-2.