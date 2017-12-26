Миллион человек эвакуировали из-за шторма во Вьетнаме

Тропический шторм Тембин, бушевавший на Филиппинах приближается к Вьетнаму. Из-за этого в регионе дельты реки Меконг на юго-западе страны, уже эвакуировали сотни тысяч человек, сообщает DW со ссылкой на агентство The Associated Press. В других регионах власти также готовится эвакуировать в общей сложности около 1,2 миллиона человек.

Синоптики прогнозируют, что шторм дойдет до Вьетнама вечером в понедельник, 25 декабря. Ожидается сильный дождь и ветер. Правительство запретило 63 тысячам рыболовных лодок оставлять порты. Многие провинции позволили студентам и школьникам остаться дома в ближайшие дни. Тембин станет уже 16-м штормом, который пришел во Вьетнам в этом году, сообщает korrespondent.net

Комментарии

Другие новости