В следующем году в Молдове будет новый посол РФ

Со следующего года в Молдове будет новый российский посол. Как пишет Коммерсант, Фарита Мухаметшина, который занимал этот пост шесть лет, сменит Олег Васнецов.

В конце января Мухаметшину исполнится 71 год, что выше предельно допустимого возраста для госслужбы. С 1996 по 2000 годы он был советником посла России во Франции. А с 2009 года работает в центральном аппарате Министерства иностранных дел. Российский чиновник владеет французским, английским и болгарским языками.





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