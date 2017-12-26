Непогашенная сигарета привела к пожару в столичной многоэтажке

87-летняя жительница столицы угодила вчера в больницу. Несчастная отравилась дымом, когда у нее на балконе загорелись вещи. Инцидент произошел в столичной многоэтажке на улице Букурешть. у нее на балконе третьего этажа столичной многоэтажки на улице Букурешть загорелись вещи. К счастью, пожарные успели вовремя вывести старушку и всего за несколько минут укротили пламя.

Женщина живет вместе с сыном, а он заядлый курильщик отмечают соседи. Они не исключают, что именно непогашенная сигарета и привела к пожару.

Пламя успело уничтожить не только вещи на балконе, но повредило и балкон четвертого этажа.

"Прибыв на место, мы увидели, что горит балкон, сформировали фронт борьбы, вторая команда вошла внутрь. У хозяйки квартиры легкое отравление", сообщил пожарный, Константин Фрунзэ.

Точную причину возгорания установят эксперты.