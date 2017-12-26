Андрей Нэстасе настаивает: деятельность Майи Санду и ее коллег по ЛДПМ подлежат расследованию в рамках дела о хищениях из Banca de Economii

Андрей Нэстасе хочет посадить в тюрьму М. Санду и ее однопартийцев из ЛДПМ за предоставления государственных гарантий по срочным кредитам выданных Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Нэстасе при этом умалчивает, что его патроны осуждены за воровство из Банка де Економий.

Платформа Достоинство и Правда призывает прокуроров возбудить уголовные дела против представителей Правительств Лянкэ и Габурича, в том числе против тогдашнего премьера Юрия Лянкэ, министра финансов Анатолия Арапу, министра юстиции Олега Ефрима. Все они – коллеги по ЛДПМ Майи Санду, которая была министром просвещения. Несмотря на то, что Санду неоднократно отрицала свое участие в выделении срочных кредитов, она была вынуждена признать, после публикации стенограммы правительства, действительное положение вещей. Между тем Андрей Нэстасе, который требует наказания виновных, забыл отметить, что первыми расхитителями банка были владельцы журнал ТВ и платформы ДА－Виктор и Виорел Цопа, осужденные и скрывающиеся от молдавского правосудия.

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