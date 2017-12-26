Нью-йоркский отель предложил прожить день из жизни героя фильма "Один дома"

Отель в Нью-Йорке, в котором прошли съемки второй части фильма "Один дома", предлагает гостям воспользоваться услугой "Живи как Кевин" и почувствовать себя главным героем картины Кевином Маккаллистером.

Отмечается, что "испытать ощущения Кевина" можно будет "в номере и на территории всего отеля". О каких именно ощущениях идет речь, отель не уточняет.

Услуга стоит от 895 долларов. За эти деньги фанаты смогут сделать снимки в фотокабине, съесть огромное мороженое в номере, получить сувениры и лимитированную коллекцию дисков. Кроме того, для фанатов фильма подготовлено специальное меню в духе 1990-х с любимыми блюдами детей тех лет.

Дополнительно можно заказать экспресс-пропуск на смотровую площадку на 86-м этаже небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, четырехчасовую поездку на лимузине по городу по маршруту Кевина, доступ на каток Wollman Rink, а также личного фотографа, пишет РИА Новости

Отель приручил предложение к 25-й годовщине фильма.

Рождественский комедийный фильм "Один дома" вышел на экраны в 1990 году. Главного героя Кевина Маккаллистера сыграл Маколей Калкин. Вторая часть — "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" появилась в 1992 году. В этой части семья отправляется на каникулы в Майами, однако Кевин по ошибке оказывается на борту самолета в Нью-Йорк. Оказавшись в мегополисе с деньгами и кредитными картами отца, мальчик отправляется в отель. Тем временем злоумышленники Гарри и Марви, в первой части пытавшиеся ограбить дом Маккаллистеров, сбежали из тюрьмы и приезжают в Нью-Йорк, где сталкиваются с Кевином.

Вторая часть комедии примечательна тем, что в эпизоде появляется нынешний президент США Дональд Трамп, который исполняет роль владельца отеля.