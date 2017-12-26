Свыше 250 человек числятся пропавшими без вести после циклона на юге Индии

Свыше 250 человек числятся пропавшими без вести после обрушившегося на прибрежные районы Индии мощнейшего тропического циклона "Окхи", сообщает во вторник агентство IANS.

Циклон "Окхи" (с бенгальского — "глаз") бушевал на юге Индии в первую неделю декабря. За это время сотни рыбаков, которые вели промысел преимущественно у мыса Каньякумари, пропали без вести. Точная информация о числе пропавших появилась лишь спустя несколько дней после того, как закончился шторм.

Совместными усилиями береговой охраны, ВВС и ВМС страны удалось спасти подавляющее большинство из них — почти 2,5 тысячи человек. О судьбе остальных по-прежнему ничего не известно. По официальным данным, наиболее сильно от удара стихии пострадали штаты Тамилнад и Керала, сообщает РИА Новости

Как сообщило агентство, специальная комиссия при министерстве внутренних дел, который оценит объем ущерба в пострадавших районах, уже прибыла во вторник в Кералу. "Мы намерены оценить объем повреждений и представить правительству соответствующий доклад", — сообщил журналистам член комиссии Випин Малик.

По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индии, общий ущерб, нанесенный одному лишь Тамилнаду, оценивается в 1,7 миллиарда рупий (около 27 миллионов долларов). Кроме того, были полностью разрушены 4,5 тысячи домов, еще порядка 10 тысяч получили серьезные повреждения. Согласно информации правительства Индии, число жертв циклона "Окхи" составляет не менее 88 человек.





