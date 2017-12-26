Американец неоднократно звонил в полицию из-за маленьких моллюсков в ресторане

Полицейские задержали мужчину в американском городе Стюарт в штате Флорида за то, что он несколько раз звонил в службу спасения 911 только для того, чтобы пожаловаться на недостаточно больших моллюсков в ресторане, сообщает полиция города.

По данным портала TCPalm, 51-летний мужчина заказал в ресторане, специализирующемся на морепродуктах, тарелку моллюсков. Официант предупредил его перед заказом, что моллюски маленькие. Когда мужчине принесли блюдо, он выразил свое негодование размером, поэтому ресторан решил бесплатно подать еще одну тарелку, пишет РИА Новости

"Он пожаловался, что поданные ему моллюски очень маленькие. Не хотел платить за них", — заявил порталу представитель местной полиции Брайан Боссио.

Разочарованный гурман позвонил в службу спасения 911. "Я тут кое-что заказал, оно оказалось чрезвычайно маленьким", — сказал он диспетчеру службы, согласно опубликованной полицией записи. Диспетчер посоветовал позвонить в полицию, дав нужный номер, а не беспокоить службу по такому вопросу. Мужчина не успокоился и позвонил еще два раза, так как якобы "не смог дозвониться" до полиции.

Мужчину задержали за административное правонарушение. "Его задержали, но офицер не отправил парня в тюрьму", — рассказал представитель полиции.







