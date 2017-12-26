Из архивов Британии пропали тысячи документов

Власти Великобритании признали, что из Национальных архивов утеряны тысячи документов, в том числе о Фолклендской войне, конфликте в Северной Ирландии и письмо Зиновьева, пишет газета Guardian.

Как сообщает издание, тысячи правительственных документов "о самых спорных эпизодах британской истории 20-го века" пропали после того, как государственные служащие забрали их из Национальных архивов, а затем заявили, что они были утеряны. Отмечается, что также были утеряны документы о британском мандате в Палестине и тесты полиомиелитной вакцины. По данным издания, каждое утерянное дело из примерно тысячи содержало по несколько десятков страниц.

Как пишет газета, дело по письму Зиновьева было утеряно целиком после того, как государственные служащие забрали его из архива. Издание отмечает, что МВД Великобритании отказывается сообщить, зачем дело забрали, когда и каким образом оно было утеряно. Также не сообщается, были ли сделаны копии документов, пишет РИА Новости

"Письмо Зиновьева" — воззвание к английским коммунистам якобы от имени советских революционных деятелей с призывом активизировать подрывную работу. Руководство СССР, включая самого Григория Зиновьева, который в то время был председателем исполкома Коминтерна, авторство письма отрицало. Однако документ, аутентичность которого в тот момент была подтверждена специалистами разведки и МИД, привело к отставке ассоциируемого с левыми движениями правительства лейбористов и победе на внеочередных выборах Консервативной партии.

Также сообщается, что в 2015 году служащие МИД Великобритании забрали незначительное число документов из дела об убийстве в Лондоне болгарского диссидента, журналиста Георгия Маркова. Впоследствии в МИД сообщили в архив, что документы пропали, сообщает газета. После того, как сотрудники редакции газеты обратились в МИД, им сообщили, что большая часть документов была найдена и возвращена в Национальные архивы, но некоторые бумаги найдены не были. В МИД также не сообщили, зачем служащие забирали документы.

Другие файлы, которые Национальные архивы пометили как "были утеряны, когда их передали в министерство", включают в себя документы о деятельности коммунистической партии Великобритании в разгар "холодной войны" и документ, описывающий "способ, каким британское правительство завладело российскими правительственными средствами, которые хранились в банках Великобритании после революции 1917 года".







