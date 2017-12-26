Антистрессовое кафе в Токио: дружелюбные кошки и отзывчивый персонал. ВИДЕО

Необычное кошачье кафе в Токио приглашает всех, кто хочет снять стресс.

Здесь, в отличие от большинства подобных заведений, гости могут не только поиграть с кошками, но и пообщаться с персоналом кафе: рассказать о своих проблемах и беспокойствах, а также от души посмеяться вместе, пишет РИА Новости



Всего здесь 15 кошек в возрасте от нескольких месяцев до трех лет. Десятиминутное пребывание в кошачьем кафе стоит 2,37 доллара.