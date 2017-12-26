Майя Санду и ее приближенные освистаны сторонниками Шора: ”Майя говорит, Илан работает”

Очередной протест ПДС, организованный у суда сектора Цетр, оказался провальным. Около десятка активистов ПДС во главе с Майей Санду пришли к зданию, чтобы высказать недовольство судебным процессом, в котором фигурирует И.Шор.

Там в это же время находились сотни сторонников Шора, которые освистали Санду. Они выкрикивали лозунги: Майя говорит, Илан работает и Долой Майю Санду. Кроме того, ей посоветовали” готовить салат, ожидая Филата”. Флэшмоб организован ПДС и длился 20 мин.

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