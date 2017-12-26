Канадские орнитологи случайно обнаружили, что желтошапочные пипры — редкие амазонские тропические птицы — являются первыми природными гибридными пернатыми в Америке и, вероятно, на Земле в целом, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.
"Существует огромное количество гибридных сортов растений, однако гибриды крайне редко встречаются среди позвоночных животных. Если бы оба предка этих птиц не жили в условиях географической изоляции, тогда бы желтошапочные пипры не существовали – в любых других уголках Земли, где живут близкородственные виды, гибриды никогда не становятся отдельным видом", — заявил Джейсон Уир (Jason Weir) из университета Торонто (Канада).
В большинстве случаев гибридами ученые называют потомков двух разных видов родственных живых существ, которые каким-то образом обменялись генетическим материалом. Как правило, гибриды встречаются среди растений, но среди животных это большая редкость, а среди птиц до сих пор не было известно ни одного бесспорного природного гибрида.
Уир и его коллеги открыли первого, как они считают, пернатого гибрида, изучая родственные связи между так называемыми пипрами – небольшими тропическими птицами из семейства воробьиных. Они живут в лесах Амазонии и отличаются пестрой окраской.
Этому способствовали два фактора: значительная изоляция предков этих пипр, связанная с наступлениями и отступлениями ледников и изменениями климата в тропиках, а также то, что предки белошапочных и опалоголовых пипр разделились тоже не так давно — около 300 тысяч лет назад, пишет РИА Новости
Этот уникальный пример природной гибридизации привел к необычным изменениям в структуре перьев, покрывающих шапку птиц. Как отмечают ученые, это украшение самцов стало необычно тусклым, потому что перья у белошапочных и опалоголовых пипр совершенно разной структуры.
Это негативное последствие скрещивания, по мнению Уира, заставило предков желтошапочных пипр отрастить ярко-желтое оперение, привлекающее внимание самок не меньше, чем блестящая белая или синяя шапка их прародителей. Это изменение, собственно, и послужило причиной того, почему эти пипры стали отдельным видом, а не просто одной из разновидностей своих прародителей, заключает генетик.
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